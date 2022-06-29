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В США распределят 296 тыс. доз вакцин для борьбы с оспой обезьян

В США распределят 296 тыс. доз вакцин для борьбы с оспой обезьян Администрация США в ближайшие недели передаст властям штатов из федеральных запасов 296 тыс доз вакцин, которые будут использованы для борьбы со вспышкой оспы обезьян в стране.
Другие страны
29 июня 2022 г. 08:52
В США распределят 296 тыс. доз вакцин для борьбы с оспой обезьян

Администрация США в ближайшие недели передаст властям штатов из федеральных запасов 296 тыс доз вакцин, которые будут использованы для борьбы со вспышкой оспы обезьян в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома.

Для борьбы с распространением заболевания в стране была принята национальная стратегия вакцинации от оспы обезьян. "С принятием сегодня национальной стратегии вакцинации от оспы обезьян Соединенные Штаты значительно расширяют распределение вакцин, выделяя 296 тыс доз в ближайшие недели, при этом 56 тыс из них будут выделены немедленно. В течение следующих месяцев станет доступно дополнительно еще 1,6 млн доз", - говорится в заявлении.

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