В США раскрыли стратегию переговоров с Россией и Украиной

США собираются провести отдельные двусторонние переговоры с представителями России и Украины.

США собираются провести отдельные двусторонние переговоры с представителями России и Украины.

Как передает Report , об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил телеканал NBC.

"Два американских чиновника сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего состоятся совместные переговоры", — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что переговоры по Украине с участием американской и российской официальных делегаций должны пройти в саудовской столице Эр-Рияде 18 февраля. На встрече представители США и РФ высокого ранга также обсудят вопросы подготовки к переговорам президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина.