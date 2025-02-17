В США раскрыли стратегию переговоров с Россией и Украиной

США собираются провести отдельные двусторонние переговоры с представителями России и Украины.
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"Два американских чиновника сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего состоятся совместные переговоры", — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что переговоры по Украине с участием американской и российской официальных делегаций должны пройти в саудовской столице Эр-Рияде 18 февраля. На встрече представители США и РФ высокого ранга также обсудят вопросы подготовки к переговорам президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина.