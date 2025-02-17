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В США раскрыли стратегию переговоров с Россией и Украиной

В США раскрыли стратегию переговоров с Россией и Украиной США собираются провести отдельные двусторонние переговоры с представителями России и Украины.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 06:46
В США раскрыли стратегию переговоров с Россией и Украиной

США собираются провести отдельные двусторонние переговоры с представителями России и Украины.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил телеканал NBC.

"Два американских чиновника сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего состоятся совместные переговоры", — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что переговоры по Украине с участием американской и российской официальных делегаций должны пройти в саудовской столице Эр-Рияде 18 февраля. На встрече представители США и РФ высокого ранга также обсудят вопросы подготовки к переговорам президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина.

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