В США раскритиковали предстоящую продажу картин авторства сына Байдена

Белый дом признал в пятницу, что сыграл определенную роль в заключении соглашения о купле-продаже между сыном президента США Джо Байдена Хантером и одной из галерей Нью-Йорка, где будут выставлены на продажу картины авторства представителя знаменитого сем

Белый дом признал в пятницу, что сыграл определенную роль в заключении соглашения о купле-продаже между сыном президента США Джо Байдена Хантером и одной из галерей Нью-Йорка, где будут выставлены на продажу картины авторства представителя знаменитого семейства. Экспозиция запланирована на осень этого года.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщала газета The Washington Post, критику вызвали предполагаемые расценки. По словам владельца галереи Жоржа Берджеса, выставленные работы будут стоить от 75 тыс. до 500 тыс. долларов США. Некоторые эксперты предположили, что цены не были бы так высоки, если бы не фамилия художника. По данным издания, чтобы избежать обвинений в нарушении этики, представители Белого дома помогли заключить договор, согласно которому информация о потенциальных участниках торгов и конечных покупателях будет скрыта от Хантера Байдена.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, отвечая в ходе брифинга на вопрос о договоренности, отметила, что "после тщательного рассмотрения" была утверждена система, позволяющая Хантеру заниматься профессией при обоснованных гарантиях. Псаки заверяла, что вопросы продажи и цен будет решать галерея. "Любое предложение, выходящее за рамки, будет отклонено", - утверждала она. Пресс-секретарь подчеркнула, что администрация также не будет иметь доступа к информации о потенциальных покупателях.

Журналисты также поинтересовались бизнес-связями Хантера и тем, владеет ли он до сих пор акциями китайской инвестиционной компании. По словам Псаки, сын президента работает над тем, чтобы избавиться от данных ценных бумаг. Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнула, что Джо Байден не обсуждает с членами семьи их деловые связи.