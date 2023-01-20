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В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard

В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard Линдси Грэм, сенатор от республиканской партии, раскритиковал нежелание Германии передавать Киеву наступательное вооружение, а именно танки "Леопард", и предложил немедленно отправить американские танки в Украину.
Другие страны
20 января 2023 г. 11:50
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard

Линдси Грэм, сенатор от республиканской партии, раскритиковал нежелание Германии передавать Киеву наступательное вооружение, а именно танки "Леопард", и предложил немедленно отправить американские танки в Украину.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Politico.

Сенатор от Южной Каролины заявил, что союзникам по Североатлантическому альянсу не стоит спорить по поводу отправки танков на Украину.

"Союзники потеряли представление о сути проблемы. Вы либо выигрываете, либо проигрываете. Не могу поверить, что мы еще спорим между собой", - заявил Грэм в интервью.

По словам Грэма, незамедлительная отправка танков Abrams "откроет шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу немецких танков Leopard.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе о такой последовательности действий заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Версия на английском языке US criticizes unwillingness of Germany to transfer Leopard tanks to Kyiv

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