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В США пять полицейских пострадали при стрельбе

В США пять полицейских пострадали при стрельбе По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе (штат Аризона), подозреваемый забаррикадировался в здании.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 19:03
В США пять полицейских пострадали при стрельбе

По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе (штат Аризона), подозреваемый забаррикадировался в здании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox 10.

Отмечается, что инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Когда правоохранители прибыли на место происшествия подозреваемый, по некоторым данным, вновь открыл огонь. Некоторые полицейские получили огнестрельные ранения, когда пытались перенести ребенка из дома, где происходит инцидент, в безопасное место.

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