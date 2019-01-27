В США пять человек погибли в результате стрельбы

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали пять человек, полиция ведет розыск подозреваемого.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как пишет агентство, два случая стрельбы произошли в субботу утром в двух местах к западу от Нового Орлеана.

Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека, предположительно родители подозреваемого.

Полиция полагает, что эти два случая связаны между собой.

Подозреваемый - 21-летний молодой человек находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция.