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    В США проводятся промежуточные общенациональные выборы

    Переизбирается полный состав Палаты представителей Конгресса и треть Сената

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В США  начались промежуточные общенациональные выборы. Как сообщает Report, переизбранию подлежат все 435 членов Палаты представителей, а также 36 из 100 сенаторов. Кроме того, в 36 из 50 штатов проходят выборы губернаторов. 

    Промежуточными выборы называются из-за того, что проводятся ровно посередине - с двухлетним шагом - между основными, президентскими.

    По сообщению агентства AFP, последние предвыборные опросы свидетельствуют о том, что демократы, скорее всего, утратят большинство в Сенате. Большинство в Палате представителей они потеряли еще четыре года назад. В нынешнем составе Сената работают 53 члена Демократической партии и 45 республиканцев.

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