В США проводятся промежуточные общенациональные выборы

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В США начались промежуточные общенациональные выборы. Как сообщает Report, переизбранию подлежат все 435 членов Палаты представителей, а также 36 из 100 сенаторов. Кроме того, в 36 из 50 штатов проходят выборы губернаторов.

Промежуточными выборы называются из-за того, что проводятся ровно посередине - с двухлетним шагом - между основными, президентскими.

По сообщению агентства AFP, последние предвыборные опросы свидетельствуют о том, что демократы, скорее всего, утратят большинство в Сенате. Большинство в Палате представителей они потеряли еще четыре года назад. В нынешнем составе Сената работают 53 члена Демократической партии и 45 республиканцев.