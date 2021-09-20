О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США проверяют около 30 млн авто на наличие неисправных подушек безопасности

В США проверяют около 30 млн авто на наличие неисправных подушек безопасности Национальное управление дорожной безопасности США проводит проверки в связи с подозрениями, что примерно в 30 млн автомобилей могли быть установлены потенциально неисправные подушки безопасности от японской компании Takata.
Другие страны
20 сентября 2021 г. 03:48

Национальное управление дорожной безопасности США проводит проверки в связи с подозрениями, что примерно в 30 млн автомобилей могли быть установлены потенциально неисправные подушки безопасности от японской компании Takata.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Его журналисты ознакомились с внутренней документацией регулятора, которая свидетельствует о проведении данного разбирательства. Речь идет о произведенных примерно 20 компаниями машинах 2001-2019 модельных годов. Указанные производители были оповещены о проверках. Официально о них пока не сообщается.

В числе производителей значатся компании Honda Motor, Ford Motor, Toyota Motor, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Mazda, BMW и другие.

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные японской компанией подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли более 20 человек, сотни пострадали. Не менее 100 млн автомобилей разных марок были отозваны по всему миру, а в 2017 году Takata объявила о начале процедуры банкротства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Главный инфекционист США рассказал, как стране не допустить 1 млн смертей от COVID-19
Главный инфекционист США рассказал, как стране не допустить 1 млн смертей от COVID-19
20 сентября 2021 г. 02:39
СМИ: Встречу глав минобороны Британии и Франции отменили из-за спора о подлодках
СМИ: Встречу глав минобороны Британии и Франции отменили из-за спора о подлодках
20 сентября 2021 г. 01:12
Страны Латинской Америки призвали Байдена снять торговую блокаду Кубы
Страны Латинской Америки призвали Байдена снять торговую блокаду Кубы
20 сентября 2021 г. 00:47
В США разбился военный самолет
ВидеоВ США разбился военный самолет
19 сентября 2021 г. 21:29
Стрельба в Канаде, есть погибший и пострадавшие
Стрельба в Канаде, есть погибший и пострадавшие
19 сентября 2021 г. 19:32
Талибы заявили, что не против школьного образования для девочек
Талибы заявили, что не против школьного образования для девочек
19 сентября 2021 г. 18:43
В Ливии столкнулись два вертолета, есть погибшие
В Ливии столкнулись два вертолета, есть погибшие
19 сентября 2021 г. 18:30
Россия пока не выдала визу замгоссекретарю США Нуланд
Россия пока не выдала визу замгоссекретарю США Нуланд
19 сентября 2021 г. 17:55
В Австралии запускается крупнейшая в мире программа по контролю за акулами
В Австралии запускается крупнейшая в мире программа по контролю за акулами
19 сентября 2021 г. 17:46
Макрон отменил визит в Швейцарию
Макрон отменил визит в Швейцарию
19 сентября 2021 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi