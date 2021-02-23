В США проверят все Boeing 777 после инцидента в Денвере

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало проверить все самолеты Boeing 777, оснащенные двигателем Pratt Whitney PW4000.

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало проверить все самолеты Boeing 777, оснащенные двигателем Pratt & Whitney PW4000.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter ведомства.

"Скорее всего, это будет означать, что некоторые самолеты будут выведены из эксплуатации", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ранее самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Денвера в Гонолулу. Практически сразу после взлета у лайнера загорелся двигатель, из-за чего пилотам пришлось вернуться в аэропорт. Посадка воздушного судна прошла успешно.

Части двигателя пассажирского самолета упали на жилые дома в Колорадо. Местные жители сняли на видео падение обломков и поделились кадрами в соцсетях. Один из упавших частей двигателя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как металлический обломок с силой ударяется об асфальт. Часть лайнера упала на дорогу между участками жилых домов. При этом на видео слышен довольно громкий звук удара. Информации о пострадавших пассажирах или жителях не поступало.