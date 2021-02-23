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В США проверят все Boeing 777 после инцидента в Денвере

В США проверят все Boeing 777 после инцидента в Денвере Федеральное управление гражданской авиации США потребовало проверить все самолеты Boeing 777, оснащенные двигателем Pratt Whitney PW4000.
Другие страны
23 февраля 2021 г. 05:30
В США проверят все Boeing 777 после инцидента в Денвере

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало проверить все самолеты Boeing 777, оснащенные двигателем Pratt & Whitney PW4000.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter ведомства.

"Скорее всего, это будет означать, что некоторые самолеты будут выведены из эксплуатации", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ранее самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Денвера в Гонолулу. Практически сразу после взлета у лайнера загорелся двигатель, из-за чего пилотам пришлось вернуться в аэропорт. Посадка воздушного судна прошла успешно.

Части двигателя пассажирского самолета упали на жилые дома в Колорадо. Местные жители сняли на видео падение обломков и поделились кадрами в соцсетях. Один из упавших частей двигателя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как металлический обломок с силой ударяется об асфальт. Часть лайнера упала на дорогу между участками жилых домов. При этом на видео слышен довольно громкий звук удара. Информации о пострадавших пассажирах или жителях не поступало.

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