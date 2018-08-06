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    В США проверят данные о превышении полномочий правоохранителей на митинге

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Начальник полиции американского Портленда в штате Орегон Даниэль Аутло сообщила, что будет проведено расследование в связи с возможным превышением полномочий правоохранителей на митинге в субботу, на котором пострадали несколько человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, полиции американского Портленда в штате Орегон пришлось применить резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить столкновения ультраправых и их противников в субботу. Как позже сообщила полиция Портленда в заявлении, в ходе митинга четыре человека были задержаны, несколько человек пострадали.

    "Этим утром я узнала о предполагаемых травмах, полученных в результате действий правоохранительных органов. Я поручила отделу по профессиональной этике начать проверку этих утверждений, чтобы установить, применялась ли сила и если да, было ли это сделано в соответствии с нашей линией поведения и планом действий", — говорится в заявлении Аутло.

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