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В США провели испытание новой ракеты Starship

В США провели испытание новой ракеты Starship Новый образец ракеты Starship прошел наземные огневые испытания.
Другие страны
28 июня 2023 г. 01:17
В США провели испытание новой ракеты Starship

Новый образец ракеты Starship прошел наземные огневые испытания.

Как сообщает Report, трансляцию испытаний вел YouTube-канал NASA Spaceflight.

Для тестирования основных систем ракеты компания SpaceX заправила ее топливом и окислителем, после чего на несколько секунд включила двигатели.

По задумке испытаний, их тяги было не достаточно, чтобы оторвать ракету от земли. Тест проходил на космодроме SpaceX в Техасе близ города Бока-Чика.

Этот образец Starship S25 является преемником ракеты S24, которая взорвалась в ходе тестового орбитального полета 20 апреля. Как заявил ранее Илон Маск, S25 может быть готов к полету "примерно через шесть недель".

Starship — это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Именно Starship должен будет доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis во второй половине 2020-х годов.

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