​В США провели более 10 млн тестов на коронавирус

Более 10 млн тестов на наличие нового коронавируса было проведено в США.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы провели 10 млн тестов в стране", - подчеркнул он. По версии Трампа, это "вдвое больше, чем во многих государствах вместе взятых". Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, однако показал лист бумаги, на котором они перечислены.

Ранее представители вашингтонской администрации высокого ранга сообщили, что только на прошлой неделе в США было осуществлено порядка 1,9 млн тестов. Их будут проводить еще чаще. Федеральные власти также направят штатам 11 млрд долларов США для расширения масштабов тестирования. Деньги будут предоставлены в соответствии со вступившим ранее в силу законом о выделении 2 трлн долларов США на смягчение экономических последствий распространения коронавируса.