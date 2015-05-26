В США проведут расследование смерти Би Би Кинга, если подтвердятся данные о его отравлении

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Власти американского штата Невада намерены провести расследование смерти Би Би Кинга, если экспертиза подтвердит данные о его насильственной смерти. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принято после того, как дочери выдающегося музыканта Патти Кинг и Карен Уильямс обвинили помощников Кинга в причастности к убийству их отца.

"На данный момент у нас нет доказательств насильственной смерти, - заявил телеканалу NBC коронер округа Кларк Джон Фаденберг. - Однако мы принимаем во внимание эти предположения". По словам представителей правоохранительных органов, "расследование не будет начато до тех пор, пока коронер округа Кларк не подтвердит, что причины смерти Кинга носят неестественный характер".

Ранее дочери Кинга заявили, что их отец был отравлен. Они обвиняют в этом двух ближайших помощников Би Би Кинга.