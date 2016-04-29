В США противники и сторонники Трампа устроили драку - ВИДЕО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В калифорнийском городе Коста-Меса произошла драка между противниками и сторонниками кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Пока политик выступал перед несколькими тысячами своих избирателей, его оппоненты собрались около конференц-зала, где проходило мероприятие. Они блокировали движение автотранспорта. После завершения выступления фанаты миллиардера вышли на улицу, где их встретили недовольные демонстранты, выкрикивая обвинения в расизме.

Когда манифестанты разбили заднее стекло полицейского автомобиля и стали прыгать на нем, группа правоохранителей в специальном обмундировании и конная полиция разогнали толпу. Более 20 манифестантов были задержаны.

Дональд Трамп, фаворит гонки за право стать кандидатом в президенты США от республиканцев, собрал голоса 994 делегатов. Для гарантированного выдвижения необходима поддержка 1237 выборщиков.