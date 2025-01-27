В США прошли рейды против нелегальных мигрантов

Американские власти провели серию арестов нелегальных мигрантов в Чикаго (штат Иллинойс).

Американские власти провели серию арестов нелегальных мигрантов в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report , об этом сообщила газета Chicago Sun-Times со ссылкой на представителя Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

В операциях были задействованы сотрудники не только ICE, но также ФБР и нескольких ведомств при Минюсте: Управления по борьбе с распространением наркотиков, Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и Службы маршалов. Рейды на нелегалов проходили под контролем Томаса Хомана, ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов при администрации Дональда Трампа, и исполняющего обязанности заместителя генпрокурора Эмиля Боува.

Информация о количестве задержаний и о районах их проведения пока не разглашается. По сведениям источника газеты, аресты не затронули церкви и рабочие помещения.