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В США пройдут первые в истории страны теледебаты между действующим и бывшим президентами

В США пройдут первые в истории страны теледебаты между действующим и бывшим президентами Потенциальные кандидаты на пост президента США - бывший глава государства республиканец Дональд Трамп и нынешний руководитель вашингтонской администрации демократ Джо Байден - примут участие в предвыборных теледебатах, которые пройдут в Атланте (штат Джор
Другие страны
27 июня 2024 г. 04:53
В США пройдут первые в истории страны теледебаты между действующим и бывшим президентами

Потенциальные кандидаты на пост президента США - бывший глава государства республиканец Дональд Трамп и нынешний руководитель вашингтонской администрации демократ Джо Байден - примут участие в предвыборных теледебатах, которые пройдут в Атланте (штат Джорджия).

Как сообщает Report за четыре месяца до ноябрьских президентских выборов они встретятся в студии телеканала CNN. Трансляцию теледебатов, правила проведения которых претерпели существенные изменения, будут вести все крупнейшие телекомпании начиная с 21:00 по времени восточного побережья США.

Дебаты будут длиться полтора часов с двумя перерывами на рекламу, во время которых потенциальным кандидатам в президенты запрещено консультироваться с помощниками. Ведущими на дебатах будут журналисты CNN - Джейк Таппер и Дана Бэш.

Политики последний раз встречались на теледебатах 22 октября 2020 года.

Байден и Трамп - единственные участники президентской гонки, которые соответствуют всем критериям теледебатов. Их соперник Роберт Кеннеди - младший не смог преодолеть порог, который требует, чтобы кандидаты набрали 15% или выше в 4 национальных опросах, а также находились в избирательных бюллетенях достаточного для победы на президентских выборах количества штатов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ilk dəfə indiki və keçmiş prezident arasında teledebat keçiriləcək

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