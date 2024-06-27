В США пройдут первые в истории страны теледебаты между действующим и бывшим президентами

Потенциальные кандидаты на пост президента США - бывший глава государства республиканец Дональд Трамп и нынешний руководитель вашингтонской администрации демократ Джо Байден - примут участие в предвыборных теледебатах, которые пройдут в Атланте (штат Джор

Потенциальные кандидаты на пост президента США - бывший глава государства республиканец Дональд Трамп и нынешний руководитель вашингтонской администрации демократ Джо Байден - примут участие в предвыборных теледебатах, которые пройдут в Атланте (штат Джорджия).

Как сообщает Report за четыре месяца до ноябрьских президентских выборов они встретятся в студии телеканала CNN. Трансляцию теледебатов, правила проведения которых претерпели существенные изменения, будут вести все крупнейшие телекомпании начиная с 21:00 по времени восточного побережья США.

Дебаты будут длиться полтора часов с двумя перерывами на рекламу, во время которых потенциальным кандидатам в президенты запрещено консультироваться с помощниками. Ведущими на дебатах будут журналисты CNN - Джейк Таппер и Дана Бэш.

Политики последний раз встречались на теледебатах 22 октября 2020 года.

Байден и Трамп - единственные участники президентской гонки, которые соответствуют всем критериям теледебатов. Их соперник Роберт Кеннеди - младший не смог преодолеть порог, который требует, чтобы кандидаты набрали 15% или выше в 4 национальных опросах, а также находились в избирательных бюллетенях достаточного для победы на президентских выборах количества штатов.