В США пройдет заседание министров обороны НАТО по борьбе с ИГ

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит США для участия в работе заседания министров обороны стран организации для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"( ИГ).

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу НАТО, заседание организовано министром обороны США Эштоном Картером и пройдет 20 июля на военной базе Эндрьюс в штате Мэриленд.

Кроме того, Й.Столтенберг будет присутствовать на "Демонстрации воздушной силы" на военной базе.