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    В США пройдет заседание министров обороны НАТО по борьбе с ИГ

    Столтенберг также примет участие на демонстрации воздушной силы на военной базе

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит США для участия в работе заседания министров обороны стран организации для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"( ИГ). 

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу НАТО, заседание организовано министром обороны США Эштоном Картером и пройдет 20 июля на военной базе Эндрьюс в штате Мэриленд.

    Кроме того, Й.Столтенберг будет присутствовать на "Демонстрации воздушной силы" на военной базе.

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