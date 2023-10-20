О нас

В США пройдет третий раунд голосования на выборах спикера Палаты представителей

В США пройдет третий раунд голосования на выборах спикера Палаты представителей Третий раунд голосования в Палате представителей Конгресса США по кандидатуре ее спикера запланирован на 20 октября.
Другие страны
20 октября 2023 г. 04:14
В США пройдет третий раунд голосования на выборах спикера Палаты представителей

Третий раунд голосования в Палате представителей Конгресса США по кандидатуре ее спикера запланирован на 20 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из графика работы нижней палаты.

Заседание начнется в 18:00 по бакинскому времени. На нем, как планируется, состоится "голосование по выборам спикера".

Представители кандидата на этот пост от республиканцев Джима Джордана (от штата Огайо) также подтвердили журналистам, что законодатель в пятницу предпримет новую попытку избираться.

Ранее Джордану не удалось преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. В первых двух раундах голосования на этой неделе он не смог получить необходимое число голосов для избрания спикером. Республиканцы контролируют Палату представителей по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
13 октября 2023 г. 09:22
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
13 октября 2023 г. 15:05
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник
15 октября 2023 г. 07:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi