В США пройдет третий раунд голосования на выборах спикера Палаты представителей

Третий раунд голосования в Палате представителей Конгресса США по кандидатуре ее спикера запланирован на 20 октября.

Третий раунд голосования в Палате представителей Конгресса США по кандидатуре ее спикера запланирован на 20 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из графика работы нижней палаты.

Заседание начнется в 18:00 по бакинскому времени. На нем, как планируется, состоится "голосование по выборам спикера".

Представители кандидата на этот пост от республиканцев Джима Джордана (от штата Огайо) также подтвердили журналистам, что законодатель в пятницу предпримет новую попытку избираться.

Ранее Джордану не удалось преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. В первых двух раундах голосования на этой неделе он не смог получить необходимое число голосов для избрания спикером. Республиканцы контролируют Палату представителей по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года.