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В США производителя оружия Raytheon оштрафовали почти на $1 млрд

В США производителя оружия Raytheon оштрафовали почти на $1 млрд Компания Raytheon, являющаяся "дочкой" крупнейшего подрядчика Минобороны США Raytheon Technologies Corporation (RTX), выплатит более $950 млн штрафов по делу о мошенничестве и коррупции.
Другие страны
17 октября 2024 г. 06:22
В США производителя оружия Raytheon оштрафовали почти на $1 млрд

Компания Raytheon, являющаяся "дочкой" крупнейшего подрядчика Минобороны США Raytheon Technologies Corporation (RTX), выплатит более $950 млн штрафов по делу о мошенничестве и коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американский Минюст.

Власти США обвинили Raytheon в завышении цен на госконтракты, выставлении американскому Минобороны двойных счетов и незаконном экспорте оружия за рубеж.

Отмечается, что компания нарушила пункты Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также Правил международной торговли оружием (ITAR). В частности, компания участвовала в подкупе чиновника в Катаре и сговоре с целью экспорта оружия за границу и предоставляла Минобороны США ложные сведения во время проведения двух сделок. Первая из них касалась поставок систем ПВО Patriot, вторая — поддержки радарной станции.

Речь идет о многочисленных контрактах, заключенных в период с 2009 по 2020 год. На судебном заседании в Нью-Йорке представители RTX не признали вину по двум из трех пунктов обвинения.

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