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В США произошло столкновение перед белым домом - ФОТО - ВИДЕО

В США произошло столкновение перед белым домом

В США в День независимости 4 июля у Белого дома трое человек сожгли американский флаг, позже их задержали.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом, пишет газета Washington Examiner.

Инцидент произошел за час до визита американского лидера Дональда Трампа к Мемориалу Авраама Линкольна, где он произносил праздничную речь.

Уточняется, что флаг сжигали левые активисты, при этом они выкрикивали антиправительственные лозунги.

Инцидент привел к столкновениям с представителями правых групп. Полиция даже перекрыла часть территории вокруг Белого дома.

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