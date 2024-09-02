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В США произошло ДТП с кортежем кандидата в вице-президенты

В США произошло ДТП с кортежем кандидата в вице-президенты В штате Висконсин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей из кортежа кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 23:45
В США произошло ДТП с кортежем кандидата в вице-президенты

В штате Висконсин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей из кортежа кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Несколько автомобилей из кортежа Уолца столкнулись около 12:57 (21:57 по бакинскому времени - ред.). У одного из сотрудников, который был с нами в машине, похоже, сломана рука, ему оказывают помощь врачи", - говорится в сообщении.

Согласно информации, один из автомобилей врезался в ехавшее впереди транспортное средство, а затем получил удар сзади.

Отмечается, что также пострадали несколько журналистов.

По сообщению телеканала WISN12, в аварии пострадали только автомобили, в которых находились представители СМИ и персонал. Остальной кортеж, в том числе автомобиль, в котором находится Тим Уолц, продолжает путь в Милуоки, где запланировано его выступление в рамках предвыборной кампании.

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