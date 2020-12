Полиция застрелила неизвестного, открывшего в воскресенье стрельбу в конце выступления хора в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления полиции.

Человек открыл стрельбу, полиция отреагировала. Незнакомец был застрелен, он мертв", - информировали в пресс-службе полиции.

На месте происшествия обнаружено "множество единиц огнестрельного оружия". "Полиция продолжает расследование случившегося", - уточнили в пресс-службе полиции.

Информация о пострадавших в результате инцидента пока не поступала.