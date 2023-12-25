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В США произошла стрельба в торговом центре

В США произошла стрельба в торговом центре По меньшей мере один человек погиб и двое оказались серьезно ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 10:51
В США произошла стрельба в торговом центре

По меньшей мере один человек погиб и двое оказались серьезно ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление официального представителя полиции Айры Кронина.

По его данным, один мужчина погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу: двое мужчин находятся в тяжелом состоянии из-за огнестрельных ранений, у одной женщины легкие травмы.

Полиция установила, что инцидент начался с того, что две группы вступили в драку, отметил Кронин. По его словам, правоохранительные органы задержали нескольких человек и в настоящий момент выясняют, есть ли среди них стрелок.

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Версия на английском языке One dead, 2 injured in Christmas Eve mall shooting in Colorado
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də ticarət mərkəzində atışma olub

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