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В США произошла стрельба в торговом центре, шестеро раненых

В США произошла стрельба в торговом центре, шестеро раненых Стрельба произошла в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо в США, есть сообщения о пострадавших.
Другие страны
26 октября 2021 г. 02:05
В США произошла стрельба в торговом центре, шестеро раненых

Стрельба произошла в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо в США, есть сообщения о пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter.

"Полицейские реагируют на сообщение о том, что в торговом центре на улице Норт-Милуоки была стрельба. Просим вас избегать этого района… имеются многочисленные сообщения о раненых. Один человек задержан", - говорится в сообщении полиции.

Позднее в Twitter полиции сообщили, что при стрельбе получили ранение шесть человек, включая полицейского.

"Пять человек и офицер полиции Бойсе пострадали в результате этого происшествия. Полиция уведомляет семьи пострадавших и продолжает зачищать торговый центр", - говорится в сообщении полиции.

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