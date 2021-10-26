В США произошла стрельба в торговом центре, шестеро раненых

Стрельба произошла в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо в США, есть сообщения о пострадавших.
"Полицейские реагируют на сообщение о том, что в торговом центре на улице Норт-Милуоки была стрельба. Просим вас избегать этого района… имеются многочисленные сообщения о раненых. Один человек задержан", - говорится в сообщении полиции.
Позднее в Twitter полиции сообщили, что при стрельбе получили ранение шесть человек, включая полицейского.
"Пять человек и офицер полиции Бойсе пострадали в результате этого происшествия. Полиция уведомляет семьи пострадавших и продолжает зачищать торговый центр", - говорится в сообщении полиции.