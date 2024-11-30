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Стрельба произошла в торговом центре на юге США, есть пострадавшие

Стрельба произошла в торговом центре на юге США, есть пострадавшие В городе Литл-Рок (штат Арканзас) на юге США произошла стрельба в торговом центре, при которой пострадали три человека.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 07:20
Стрельба произошла в торговом центре на юге США, есть пострадавшие

В городе Литл-Рок (штат Арканзас) на юге США произошла стрельба в торговом центре, при которой пострадали три человека.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 13:44 (23:44 по бакинскому времени) в ТЦ Park Plaza.

"Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранены три человека", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что, по предварительным данным, ранения не опасны для жизни. Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший выпустил заявление после произошедшего, в котором в том числе упомянул, что благополучие жителей города под угрозу поставили два человека.

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