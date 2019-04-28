В США произошла стрельба в синагоге

Стрельба произошла в синагоге города Поуэй (штат Калифорния). Об этом сообщает в субботу телеканал Fox News, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Телеканал сообщает об одном погибшем. Согласно предварительным данным, в больницы с ранениями были доставлены четыре человека.

Согласно информации телеканала, неизвестный открыл стрельбу по прихожанам в синагоге Chabad Way приблизительно в 11:30 утра по местному времени. По данным полиции, в связи с инцидентом задержан один человек.

Телеканал не уточняет, идет ли речь о стрелке.