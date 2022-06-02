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В США произошла стрельба в медицинском центре, есть погибшие

В США произошла стрельба в медицинском центре, есть погибшие Не менее четырех человек погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в здании на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома).
Другие страны
2 июня 2022 г. 03:38
В США произошла стрельба в медицинском центре, есть погибшие

Не менее четырех человек погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в здании на территории больницы Святого Франциска в американском городе Талса (штат Оклахома).

Как передает Report, сообщил телеканал NewsOn6 со ссылкой на представителя местных властей.

По ее сведениям, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (02:00 по бакинскому времени) в одном из медицинских зданий больничного комплекса. Полиция полагает, что стрелок получил огнестрельное ранение. В настоящее время место происшествия оцеплено, правоохранители проверяют этаж за этажом в поисках пострадавших.

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