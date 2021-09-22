В США произошла стрельба, есть погибший и раненые

По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Луисвилл (штат Кентукки, США).

По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Луисвилл (штат Кентукки, США).

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC .

По данным телеканала, инцидент произошел в среду на остановке, где ученики местной школы ожидали автобуса. Стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. В результате двое школьников получили огнестрельные ранения, еще один получил травмы и отказался от медицинской помощи.

Двух подростков увезли в больницу, один из них умер по дороге в госпиталь.

Водитель скрылся с места происшествия. На данный момент неизвестно, что стало причиной стрельбы.