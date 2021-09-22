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В США произошла стрельба, есть погибший и раненые

В США произошла стрельба, есть погибший и раненые По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Луисвилл (штат Кентукки, США).
Другие страны
22 сентября 2021 г. 19:44
В США произошла стрельба, есть погибший и раненые

По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Луисвилл (штат Кентукки, США).

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, инцидент произошел в среду на остановке, где ученики местной школы ожидали автобуса. Стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. В результате двое школьников получили огнестрельные ранения, еще один получил травмы и отказался от медицинской помощи.

Двух подростков увезли в больницу, один из них умер по дороге в госпиталь.

Водитель скрылся с места происшествия. На данный момент неизвестно, что стало причиной стрельбы.

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