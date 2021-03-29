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В США произошла перестрелка, двое погибших

В США произошла перестрелка, двое погибших По меньшей мере два человека погибли в воскресенье в результате стрельбы, которую неизвестный преступник устроил в одном из магазинов города Эссекс (штат Мэриленд).
Другие страны
29 марта 2021 г. 00:52
В США произошла перестрелка, двое погибших

По меньшей мере два человека погибли в воскресенье в результате стрельбы, которую неизвестный преступник устроил в одном из магазинов города Эссекс (штат Мэриленд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

По их данным, полиция прибыла на вызов к магазину около 07:00 (15:00 бакинское время). На месте происшествия были обнаружены тела двух жертв, еще один человек получил ранение.

Спустя некоторое время в расположенном поблизости жилом комплексе был зафиксирован еще один инцидент со стрельбой. Как уточняет телеканал, неизвестный, по всей видимости, выстрелил сам в себя, он доставлен в больницу.

Полиция пока не готова утверждать, что оба случая связаны между собой. Также нет сведений о том, что пострадавший мужчина ранее открыл огонь в магазине. Правоохранительные органы начали расследование.

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