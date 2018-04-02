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    В США произошла крупнейшая хакерская кража данных в истории ритейла

    HBC заверила покупателей, что хакерам не удастся снять деньги с их счетов

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу.

    Как передает Report, об этом сообщает компания Gemini Advisory, специализирующаяся на компьютерной безопасности.

    Злоумышленники смогли получить доступ к данным владельцев карт, совершавших покупки в принадлежащих компании магазинах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor

    HBC заверила покупателей, что хакерам не удастся снять деньги с их счетов и пообещала клиентам бесплатную защиту личных данных. При этом компания рекомендовала своим покупателям проверить состояние счетов. 

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