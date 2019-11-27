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В США произошел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали два человека

В США произошел взрыв на нефтехимическом заводе
​Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас

Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, пострадали два работника завода, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел в округе Джефферсон. Как заявил судья окружного суда Джефф Браник, в некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, из-за взрыва выбило стекла. Д.Браник призвал местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности эвакуироваться.

Другие обстоятельства инцидента не известны.

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