В США произошел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали два человека

Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, пострадали два работника завода, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел в округе Джефферсон. Как заявил судья окружного суда Джефф Браник, в некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, из-за взрыва выбило стекла. Д.Браник призвал местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности эвакуироваться.

Другие обстоятельства инцидента не известны.