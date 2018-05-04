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    В США произошел пожар на химическом заводе - ВИДЕО

    Власти эвакуировали население в радиусе 8 км от эпицентра огня

    Баку. 4 май. REPORT.AZ/ В штате Луизиана произошел пожар на химическом заводе.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате пожара власти эвакуировали население в радиусе 8 км от эпицентра огня.

    Пожар начался утром в четверг на заводе FlowChem Technologies. Над предприятием расстилается густой черный дым. Местная полиция призывает людей объезжать данный участок. На месте работают пожарные и другие спецслужбы.

    Сообщений о пострадавших не поступало.

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