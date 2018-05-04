В США произошел пожар на химическом заводе - ВИДЕО

Баку. 4 май. REPORT.AZ/ В штате Луизиана произошел пожар на химическом заводе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате пожара власти эвакуировали население в радиусе 8 км от эпицентра огня.

Пожар начался утром в четверг на заводе FlowChem Technologies. Над предприятием расстилается густой черный дым. Местная полиция призывает людей объезжать данный участок. На месте работают пожарные и другие спецслужбы.

Сообщений о пострадавших не поступало.