В США произошел пожар на химическом заводе - ВИДЕО

Баку. 4 май. REPORT.AZ/ В штате Луизиана произошел пожар на химическом заводе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате пожара власти эвакуировали население в радиусе 8 км от эпицентра огня.
Пожар начался утром в четверг на заводе FlowChem Technologies. Над предприятием расстилается густой черный дым. Местная полиция призывает людей объезжать данный участок. На месте работают пожарные и другие спецслужбы.
Сообщений о пострадавших не поступало.
News DepartmentАвтор новости
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