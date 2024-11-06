В США проходит голосование на выборах президента

В США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Тр

В США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.

Корреспондент американского бюро Report побывала в одном из избирательных участков в Нью-Йорке и наблюдала за ходом выборов на месте.

В стране с тремя часовыми поясами начало и конец голосования варьируются по штатам. Голосование началось в 06:00 по местному времени в штатах Нью-Йорк и Вирджиния, и в 07:00 - во Флориде, Пенсильвании и столице Вашингтоне (округ Колумбия), голоса избирателей в которых, как ожидается, будут самыми решающими.

На избирательных участках, где наблюдается высокая активность, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности. Волонтеры и наблюдатели информируют избирателей о процессе голосования и направляют их к кабинам для голосования. На обратной стороне бюллетеней в Нью-Йорке также указаны пять дополнительных предложений к предлагаемой поправке к конституции штата.

В двух округах Пенсильвании и на двух избирательных участках в Нью-Йорке наблюдались кратковременные неполадки в машинах для регистрации голосов. Избирательный совет Нью-Йорка сообщил, что проблемы устранены, и избиратели могут оставить бумажные бюллетени на избирательных участках, где они будут подсчитаны.

Внимание социальных сетей и СМИ в стране сосредоточено на ходе выборов. Позже всего голосование в США завершится на Аляске и Гавайях - в 20:00 по местному времени.

Результаты опросов не выявили существенного лидерства одного из кандидатов. Исход президентской гонки, вероятно, решит доли процентов.

Отметим, что одержавший на выборах главы государства политик примет присягу 20 января 2025 года и станет 47-м президентом США на 4 года.