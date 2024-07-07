В США проходит акция против НАТО

В США проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО, участники призывают к упразднению альянса и закрытию военных баз США по всему миру.

В США проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО, участники призывают к упразднению альянса и закрытию военных баз США по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Участники акции собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре Вашингтона. Лозунги на плакатах в зале гласят "Даешь сопротивление НАТО! Поддержите народную борьбу за права и освобождение", "Остановите империализм США" и "Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США! Военные США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки!"

На собрании выступали главы гражданских активистских групп из разных штатов, высказавшиеся за прекращение военного сотрудничества США с Филиппинами на фоне недавнего отказа Манилы от предложения Вашингтона о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море.