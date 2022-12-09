О нас

В США прогремел взрыв на заводе

В США прогремел взрыв на заводе Взрыв произошел на заводе по переработке соевых бобов в Маренго (штат Айова), несколько человек пострадали.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 02:23
В США прогремел взрыв на заводе

Взрыв произошел на заводе по переработке соевых бобов в Маренго (штат Айова), несколько человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC.

По его сведениям, несколько пострадавших поступили в больницу города Айова-Сити.

"В настоящее время мы оцениваем тяжесть травм и оказываем всю необходимую помощь", - приводит телеканал заявление медицинского учреждения.

Пожарные борются с возгоранием, местным жителям, проживающим в непосредственной близости от завода, предписано эвакуироваться. Информации о причине происшествия, а также числе пострадавших и состоянии их здоровья пока не приводится.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
8 декабря 2022 г. 13:50
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
6 декабря 2022 г. 15:18
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi