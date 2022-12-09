В США прогремел взрыв на заводе

Взрыв произошел на заводе по переработке соевых бобов в Маренго (штат Айова), несколько человек пострадали.

Взрыв произошел на заводе по переработке соевых бобов в Маренго (штат Айова), несколько человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC.

По его сведениям, несколько пострадавших поступили в больницу города Айова-Сити.

"В настоящее время мы оцениваем тяжесть травм и оказываем всю необходимую помощь", - приводит телеканал заявление медицинского учреждения.

Пожарные борются с возгоранием, местным жителям, проживающим в непосредственной близости от завода, предписано эвакуироваться. Информации о причине происшествия, а также числе пострадавших и состоянии их здоровья пока не приводится.