В США прогремел взрыв на заводе

Взрыв произошел на заводе по переработке соевых бобов в Маренго (штат Айова), несколько человек пострадали.
Как передает
По его сведениям, несколько пострадавших поступили в больницу города Айова-Сити.
"В настоящее время мы оцениваем тяжесть травм и оказываем всю необходимую помощь", - приводит телеканал заявление медицинского учреждения.
Пожарные борются с возгоранием, местным жителям, проживающим в непосредственной близости от завода, предписано эвакуироваться. Информации о причине происшествия, а также числе пострадавших и состоянии их здоровья пока не приводится.