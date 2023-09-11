В США прогнозируют рост случаев COVID-19 осенью и зимой

Число случаев заражения COVID-19 и госпитализаций в США будет расти осенью и зимой.

Число случаев заражения COVID-19 и госпитализаций в США будет расти осенью и зимой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в эфире телеканала ABC News экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Сейчас мы наблюдаем всплеск заболеваемости, что отражается в увеличении числа госпитализированных примерно на 17% <...>. Этот показатель будет увеличиваться по мере приближения осени и зимы", - заявил Фаучи.

По его оценке, власти США вряд ли будут требовать обязательное ношение масок в будущем, однако местные организации, возможно, будут рекомендовать людям надевать их.

Ранее в США были выявлены случаи заражения новым вариантом коронавируса EG.5. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила его в перечень вариантов коронавируса под наблюдением.

Режим ЧС в связи с COVID действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в США за все время подтверждено свыше 103,4 млн случаев COVID-19, умерли более 1,1 млн заразившихся.