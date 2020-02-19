​В США прогнозируют рост добычи сланцевой нефти

США нарастят добычу сланцевой нефти в марте 2020 года по отношению к февралю на 18 тыс. баррелей - до 9,175 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в феврале составила лишь 9,157 млн б/с по сравнению с 9,2 млн б/с, ожидаемыми в предыдущем прогнозе.

Рост добычи в марте ожидается лишь в одном из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Повышение прогнозируется на проектах в американском Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно вырасти в марте на 38 тыс. баррелей - до 4,855 млн б/ с.

Снижение добычи ожидается в Баккеновской формации - на 2 тыс. баррелей, до 1,472 млн б/с, в формации Анадарко - на 10 тыс. баррелей в сутки, до 526 тыс. б/с.

Также добыча сланцевой нефти будет снижаться в Найобрарской формации - на 8 тыс. баррелей, до 769 тыс. баррелей в сутки.