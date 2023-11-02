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В США продлили режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения

В США продлили режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения, введенного на территории страны еще в ноябре 1994 года.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 05:29
В США продлили режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения

Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения, введенного на территории страны еще в ноябре 1994 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского лидера.

Подчеркивается, что данное решение было принято в связи с риском распространения оружия массового поражения.

"Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что национальное чрезвычайное положение в связи с распространением оружия массового поражения продолжит действие после 14 ноября 2023 года", — подчеркнул глава государства.

Отметим, что 14 ноября 1994 года бывший президент США Билл Клинтон подписал исполнительный указ №12938 о введении в стране чрезвычайного положения. Документ был составлен из-за угрозы распространения химического, биологического и ядерного оружия.

Кроме того, американские власти опасались распространения средств доставки таких видов вооружений.

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