В США призвали Тегеран соизмерять слова и действия

США не ищут войны с Ираном, однако готовы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и призывают союзников по НАТО присоединиться к этим усилиям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер.

"США не стремятся к войне с Ираном. Однако на протяжении нескольких лет мы видели атаки Ирана или его союзников на суда, был сбит беспилотник США. Со стороны Ирана наблюдается эскалация. Я призываю Тегеран соизмерять слова и действия", - заявил М.Эспер по итогам министерских переговоров в НАТО, где обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

По его словам, США обсудили с союзниками по НАТО в Брюсселе необходимость обеспечить безопасность навигации в регионе, заявили о готовности "принять меры", которые могут касаться как разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.

И.о. главы Пентагона также призвал союзников по НАТО присоединиться к усилиям США.

"Мы не стремимся к вооруженному конфликту с Ираном, но мы готовы защищать американские силы и интересы в регионе. Никто не должен путать сдержанность со слабостью", - добавил он.