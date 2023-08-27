В США призвали Совбез ООН отреагировать на запуск спутника Северной Кореей

Совет безопасности ООН должен предпринять "однозначные действия" в отношении КНДР и предотвратить дальнейшие попытки страны запустить "военный разведывательный спутник".

Совет безопасности ООН должен предпринять "однозначные действия" в отношении КНДР и предотвратить дальнейшие попытки страны запустить "военный разведывательный спутник".

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза заявила, что каждый член совета должен осудить этот запуск. Также она отметила необходимость "однозначных действий" со стороны СБ ООН.

"Мы должны однозначно осудить незаконное поведение КНДР. Мы должны призвать КНДР полностью и добросовестно выполнять все соответствующие резолюции Совета Безопасности, и мы должны рассмотреть глобальную прибыльную деятельность КНДР, финансирующую ее незаконную оружейную программу", - заявила она.

Кроме того, Томас-Гринфилд подчеркнула, что РФ и Китай "не отвечают своим обязанностям по поддержке международного мира и безопасности", отказываясь осудить действия КНДР.

"Россия и Китай не отвечают своим обязанностям по поддержке международного мира и безопасности. В то же время они празднуют, отмечают нарушение резолюций Совета Безопасности и продолжают блокировать его действия", - добавила она.