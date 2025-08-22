В США признали виновным военнослужащего в шпионаже в пользу Китая

О нас

Другие страны
22 августа 2025 г. 20:43
Военнослужащему ВМС США Цзиньчао Вэю может грозить пожизненное заключение после того, как в суд присяжных в Сан-Диего признал его виновным в передаче военных секретов Китаю.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что он собирал секретную информацию и передавал ее сотруднику китайской разведки, который завербовал военного в феврале 2022 года.

Вэй имел допуск к секретной информации и доступ к сведениям о системах вооружения десантного корабля USS Essex. Вэй согласился осуществлять шпионскую деятельность за $12 тыс.

Версия на азербайджанском языке ABŞ-də hərbçi Çinin xeyrinə casusluqda təqsirli bilinib
Версия на английском языке US service member convicted of spying for China

Последние новости

