В США признали виновным военнослужащего в шпионаже в пользу Китая

Военнослужащему ВМС США Цзиньчао Вэю может грозить пожизненное заключение после того, как в суд присяжных в Сан-Диего признал его виновным в передаче военных секретов Китаю.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что он собирал секретную информацию и передавал ее сотруднику китайской разведки, который завербовал военного в феврале 2022 года.

Вэй имел допуск к секретной информации и доступ к сведениям о системах вооружения десантного корабля USS Essex. Вэй согласился осуществлять шпионскую деятельность за $12 тыс.