​В США признали свою вину за гибель 132 человек

Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.

Как передает Report со ссылкой на опубликованный доклад военного ведомства, в Ираке и Сирии в ходе операции против террористической группировки "Исламское государство" погибли 22 человека и были ранены 13.

В Афганистане в результате наземных и воздушных ударов погибли 108 и были ранены 75 мирных жителей, а в Сомали – два и три, соответственно.

Как отмечает издание New York Times, приведенные данные гораздо ниже оценок, которые приводят правозащитные и гуманитарные организации, в частности Amnesty International и Airwars monitoring group. В Пентагоне это объясняют разной методикой подсчета.