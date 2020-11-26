В США приведут в исполнение пять смертных приговоров до инаугурации Байдена

Власти США намерены привести в исполнение смертные приговоры пяти осужденных на федеральном уровне преступников до запланированной на 20 января 2021 года инаугурации избранного президента

Власти США намерены привести в исполнение смертные приговоры пяти осужденных на федеральном уровне преступников до запланированной на 20 января 2021 года инаугурации избранного президента Соединенных Штатов, которым стал демократ Джозеф Байден.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, в декабре будут казнены Брэндон Бернард, убивший вместе с сообщником в 1999 году двух человек, и Альфред Буржуа, приговоренный к смерти за насилие и убийство дочери в 2002 году. В январе будет приведен в исполнение отложенный ранее смертный приговор Лизы Монгомери, насмерть задушившей беременную женщину в 2004 году. Кроме того, в этом месяце также будут казнены наркоторговец Кори Джонсон за убийство семи человек в 1992 году и Дастин Хиггс, заказавший убийства трех женщин в 1996 году.

Как отмечает CNN, если все смертные приговоры будут приведены в исполнение, то число казненных федеральными властями преступников за последние полгода достигнет 13.