В США приспустят государственные флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Нэшвилле

Президент США Джо Байден приказал 31 марта приспустить флаги на всех общественных зданиях, включая Белый дом, военные гарнизоны и военно-морские корабли по всей стране, в память о жертвах стрельбы в школе в Нэшвилле, штат Теннесси.

Президент США Джо Байден приказал 31 марта приспустить флаги на всех общественных зданиях, включая Белый дом, военные гарнизоны и военно-морские корабли по всей стране, в память о жертвах стрельбы в школе в Нэшвилле, штат Теннесси.

Об этом Report передает со ссылкой на Haber Global.

Данное решение будет касаться и посольств США по всему миру.

Напомним, что в результате стрельбы в частной школе в Нэшвилле погибли шесть человек, включая трех детей. По данным правоохранителей, устроившая стрельбу 28-летняя Одри Хэйл некогда училась в этом заведении. Она была нейтрализована в здании школы.