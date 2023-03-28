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В США приспустят государственные флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Нэшвилле

В США приспустят государственные флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Нэшвилле Президент США Джо Байден приказал 31 марта приспустить флаги на всех общественных зданиях, включая Белый дом, военные гарнизоны и военно-морские корабли по всей стране, в память о жертвах стрельбы в школе в Нэшвилле, штат Теннесси.
Другие страны
28 марта 2023 г. 08:57
В США приспустят государственные флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Нэшвилле

Президент США Джо Байден приказал 31 марта приспустить флаги на всех общественных зданиях, включая Белый дом, военные гарнизоны и военно-морские корабли по всей стране, в память о жертвах стрельбы в школе в Нэшвилле, штат Теннесси.

Об этом Report передает со ссылкой на Haber Global.

Данное решение будет касаться и посольств США по всему миру.

Напомним, что в результате стрельбы в частной школе в Нэшвилле погибли шесть человек, включая трех детей. По данным правоохранителей, устроившая стрельбу 28-летняя Одри Хэйл некогда училась в этом заведении. Она была нейтрализована в здании школы.

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Версия на английском языке Biden orders flags lowered to half-staff to honor victims of Nashville school shooting
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