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В США приостановили финансирование образовательных программ на $6 млрд

В США приостановили финансирование образовательных программ на $6 млрд Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выделение более $6 млрд из федерального бюджета на дополнительные образовательные программы.
Другие страны
3 июля 2025 г. 15:00
В США приостановили финансирование образовательных программ на $6 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выделение более $6 млрд из федерального бюджета на дополнительные образовательные программы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на пояснительную записку министерства образования.

"Министерство не будет выпускать уведомление о распределении грантов, обязывающих выделить средства на эти (образовательные) программы до 1 июля. Министерство по-прежнему стремится обеспечить расходование средств налогоплательщиков в соответствии с приоритетами президента", - говорится в документе.

Отмечается, что под сокращение попадут, среди прочего, программы внешкольных занятий, поддержки учащихся, изучения английского языка.

Член комитета Палаты представителей Конгресса США по образованию и вопросам труда Бобби Скотт (демократ от штата Вирджиния) назвал это решение нарушением федерального законодательства, которое "нанесет ущерб учащимся, преподавателям и школам".

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