В США принят законопроект, ограничивающий перемещения российских дипломатов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект, ограничивающий перемещения российских дипломатов в стране.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте палаты.

Данное положение включено одним из пунктов в законопроект о финансировании американских спецслужб в 2017 финансовом году. Согласно тексту, законопроект подразумевает, что "аккредитованные сотрудники дипломатических представительств РФ в США не могут выезжать дальше, чем на 25 миль (40 километров) от своих офисных зданий в течение календарного квартала".

Ранее в МИД РФ подвергли критике подобные инициативы.