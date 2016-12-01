 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США принят законопроект, ограничивающий перемещения российских дипломатов

    МИД РФ подвергли критике подобные инициативы

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект, ограничивающий перемещения российских дипломатов в стране.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте палаты.

    Данное положение включено одним из пунктов в законопроект о финансировании американских спецслужб в 2017 финансовом году. Согласно тексту, законопроект подразумевает, что "аккредитованные сотрудники дипломатических представительств РФ в США не могут выезжать дальше, чем на 25 миль (40 километров) от своих офисных зданий в течение календарного квартала".

    Ранее в МИД РФ подвергли критике подобные инициативы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi