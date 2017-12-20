 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США приняли крупнейшую за 30 лет налоговую реформу

    Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Конгресс США принял законопроект о крупнейшей за 30 лет налоговой реформе, сообщает Report со ссылкой на NBC.

    Отмечается, что в ходе заседания проект поддержали 224 законодателя. В Twitter Белого дома сообщается, что президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний. В официальном Twitter Республиканской партии рассказали, что после одобрения реформы конгрессом, документ будет подписан Трампом.

    Ранее стало известно, что сенат и палата представителей конгресса США одобрили законопроект о налоговой реформе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi