В США примут законопроект о программе помощи при коронавирусе

Палата представителей Конгресса США в ночь на субботу приняла программу смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. Инициативу поддержали 363 конгрессмена, против высказались 40 законодателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в рамках законопроекта из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания. Как ожидается, на следующей неделе инициативу одобрит Сенат.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил в "Твиттере", что поддерживает законопроект, и призвал конгрессменов поддержать его. Он добавил, что готов поставить под ним свою подпись.

Инициатива также призвана смягчить некоторые экономические трудности, предоставив финансовую помощь тем, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса, включая пособия по безработице. Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, а средства на отпуск по семейным обстоятельствам будут увеличены. Инициатива также обеспечит каждого американца правом на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки.

По данным телекомпании Си-эн-эн, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 2 204, умерли 49 человек. Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации.



