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В США пригрозили России последствиями из-за "агрессивных действий"

В США пригрозили России последствиями из-за "агрессивных действий" США предпримут "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий".
Другие страны
28 марта 2021 г. 19:58
В США пригрозили России последствиями из-за агрессивных действий
Энтони Блинкен

США предпримут "необходимые меры" в отношении России из-за "агрессивных действий".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы видели различные примеры агрессивных действий России... Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального... Будет цена и последствия", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Мы предпримем необходимые действия в то время и в том месте, которые выберут США, как в отношении РФ, так и в отношении других стран, создающих проблемы", - добавил Блинкен.

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