В США пригрозили дополнительными санкциями в случае присоединения регионов Украины к РФ

Власти США не будут признавать вхождение ряда районов Украины в состав РФ и быстро отреагируют введением дополнительных санкций в отношении Москвы в случае такого развития событий.

Власти США не будут признавать вхождение ряда районов Украины в состав РФ и быстро отреагируют введением дополнительных санкций в отношении Москвы в случае такого развития событий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

По его словам, помимо этого, США продолжат предоставлять военную помощь Киеву, чтобы помочь Украине вернуть оккупированные территории.

"Перспективы дипломатического исхода станут гораздо более сложными, если Россия в одностороннем порядке захватывает и пытается аннексировать территорию", - сказал американский чиновник.